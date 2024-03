Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chrobrym w Głogowie Bartosz Karcz

Porażka 2:3 to był dla Wisły Kraków najmniejszy wymiar kary w Głogowie, gdzie „Biała Gwiazda” zagrała fatalne spotkanie z Chrobrym. To była mocna kandydatura do najgorszego meczu w sezonie. Dlatego oceny po nim nie mogą być dla wiślaków wysokie.