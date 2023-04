Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Chojniczanką Bartosz Karcz

To był dość specyficzny mecz Wisły Kraków. Z jednej strony wygrała ona 3:0 z Chojniczanką, ale z drugiej nie było to jakieś porywające widowisko w wykonaniu „Białej Gwiazdy”. Raczej metodyczne szukanie okazji na okazanie swojej wyższej jakości. To się udało, ale mimo wszystko z ocenami po tym spotkaniu szaleć nie będziemy, choć oczywiście niskie też być przy takim wyniku nie mogą. Prezentujemy je poniżej.