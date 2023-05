Wisła Kraków. Oceniamy „Białą Gwiazdę” za mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza Bartosz Karcz

To był dobry mecz Wisły Kraków. „Biała Gwiazda” pokonała Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 2:1, a tak naprawdę powinna wygrać to spotkanie wyżej, bo miała kilka naprawdę klarownych okazji na gole. Oceny za ten mecz muszą być jednak wysokie. I to nawet jeśli jednemu czy drugiemu zawodnikowi przytrafiły się potknięcia. Wszystko jednak uzasadniamy bardzo dokładnie.