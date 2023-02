Wisła Kraków - nowa kadra 2023. Piłkarze "Białej Gwiazdy" gotowi do walki o ekstraklasę 2.02.2023

Kadra Wisły Kraków. Skład do walki o ekstraklasę WIOSNA 2023

Żarty się skończyły. Jeśli klub ma przetrwać, piłkarze Wisły wiosną muszą powalczyć o powrót do ekstraklasy. Zadanie nie będzie łatwe, bo nie tylko mają olbrzymią stratę do dwóch pierwszych miejsc dających prawo bezpośredniego awansu, ale nawet do 6. miejsca, pierwszego barażowego w I lidze.

Dlatego trener Radosław Sobolewski, konstruując kadrę na zgrupowanie w Turcji, nie patyczkował się i wystawił na listę transferową aż ośmiu zawodników, którzy jego zdaniem nie będą potrzebni w tej twardej rozgrywce. Ci, którzy zostali z dotychczasowej kadry, a także nowo pozyskani, zostali poinformowani, że muszą dać z siebie wszystko zarówno w trakcie przygotowań, jak i rozpoczynających się w połowie lutego rozgrywek.

Trener Wisły Kraków wyselekcjonował kadrę liczącą 30 piłkarzy. Jednak część z tych, którzy mają opuścić zespół (przy tych nazwiskach zaznaczyliśmy to sformułowaniem - lista transferowa) nadal jest do dyspozycji, gdyż nie udało się ich ani sprzedaż, ani wypożyczyć. Poniżej znajdziecie najbardziej aktualne zestawienie drużyny "Białej Gwiazdy", które liczy 34 piłkarzy.