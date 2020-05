Wisła Kraków. Nikola Mijailović - obrońca z gorącą krwią. Co u niego słychać? [ZDJĘCIA]

Wisła Kraków. Nikola Mijailović pojawił się przy Reymonta na początku 2004 roku i grał tu ponad trzy lata. Serb, lewy obrońca, był naprawdę konkretnym piłkarzem, ale pod Wawelem dał się zapamiętać nie tylko jako dwukrotny mistrz Polski, ale też z racji pozaboiskowych wyczynów. Ukarany został za pobicie mężczyzny w nocnym klubie, w innej sytuacji po szamotaninie z Serbem policjanci oddali strzały ostrzegawcze. Z Wisłą rozstał się mając 25 lat, później wrócił do Polski, do Korony Kielce, wydoroślał. A na koniec kariery trafił do Crvenej Zvezdy, drużyny ze swojego Belgradu, i w niej został kapitanem. Po zawieszeniu butów na kołku nie został jednak przy piłce. Zainwestował m.in. w budowę aquaparku w Belgradzie, a swoje życie pokazuje na mediach społecznościowych - co możecie zobaczyć w tej GALERII.