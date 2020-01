Wisła Kraków. Nikola Kuveljić piłkarzem „Białej Gwiazdy”

„Biała Gwiazda” zdecydowała się na ciekawą formę tego transferu. Kuveljić przechodzi bowiem do Wisły na zasadzie półrocznego wypożyczenia z FK Javor Ivanjica, ale z opcją transferu definitywnego. Wisła ma czas do 30 maja, żeby podjąć decyzję, że umowa Serba zostaje przedłużona o kolejne trzy lata.

Nikola Kuveljić pierwszy raz opuszcza Serbię, żeby grać poza tym krajem. Ten 22-letni pomocnik zaczynał karierę w FK Zemun, z którego w 2016 roku przeniósł się do IMT Belgrad. Kolejne kluby Serba to Jedinstvo Sur oraz Javor Matis Ivanjica. W obecnym sezonie był podstawowym piłkarzem tego ostatniego klubu, rozegrał 18 spotkań, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. Pytaliśmy kilka osób, zorientowanych w realiach serbskiej ligi. Wszystkie one mówią praktycznie to samo. Kuveljić długo dojrzewał, ale jesienią minionego roku wystrzelił niesamowicie w serbskiej ekstraklasie. Nie było przypadku w tym, że chciał go Partizan Belgrad. Skoro jednak Serb wybrał Wisłę, jej kibice powinni trzymać kciuki, żeby rzeczywistość pokryła się z oczekiwaniami wobec 22-latka.