Wisła Kraków. Nieoczekiwana zamiana stoperów. Adi Mehremić odchodzi, w jego miejsce Boris Moltenis

Mehremić - jak już poinformowały tureckie media - przenosi się do Istanbulsporu. Wisła na samym transferze nie zarobi wielkich pieniędzy, ale istotne jest coś innego - zejście z wysokiego kontraktu Bośniaka, co ma ograniczyć koszty utrzymania drużyny. Po prostu przy ul. Reymonta doszli do wniosku, że nie ma sensu płacić tak wysokiej pensji, jaką ma Mehremić zawodnikowi, który za moment wróci na ławkę rezerwowych. Zdrowy jest już bowiem w pełni Joseph Colley i to on będzie tworzył parę podstawowych stoperów z Igorem Łasickim.

Oczywiście opcję rezerwową należy mieć, stąd pomysł z Borisem Moltenisem. To wciąż dość młody, 23-letni piłkarz. Francuz, który całą swoją dotychczasową karierę spędził w ojczyźnie, pierwszy raz będzie próbował swoich sił w klubie z innego kraju. Do tej pory był zawodnikiem FC Sochaux oraz US Boulogne. Obecnie jest wolnym graczem i Wisła ma zamiar z tego skorzystać. Tym bardziej, że jego kontrakt ma być o wiele niższy niż Mehremicia. Na razie Francuz trenuje z drużyną, jest testowany, a w najbliższych dniach okaże się, jaka będzie ostatecznie jego przyszłość pod Wawelem.