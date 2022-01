Wisła Kraków nie zagra z FC Zurich. Zmiana planów

Nie ma szczęścia Wisła do pierwszego rywala na zgrupowaniu w Turcji. To już bowiem druga zmiana. Przypomnijmy, że pierwotnie krakowianie mieli zagrać z Honvedem Budapeszt. W ekipie z Węgier doszło jednak do wielu zakażeń i w ogóle nie wybrali się do Belek. Rozpoczęto zatem poszukiwania nowego rywala i padło na FC Zurich. Trener Adrian Gula mówił nawet, że w tym samym dniu Szwajcarzy zagrają z dwoma polskimi zespołami, czyli Wisłą, ale również Pogonią Szczecin. Teraz okazuje się, że do takiego dwumeczu nie dojdzie, bo nastąpiła kolejna zmiana - rywalem „Białej Gwiazdy” będzie lider bułgarskiej Parvej Ligi.

