Wisła Kraków. Nie samą pracą na zgrupowaniu człowiek żyje, czyli quiz dla piłkarzy

Wisła Kraków w tym roku pojechała do Turcji na wyjątkowo długie zgrupowanie. Kto wie, czy to nie najdłuższy obóz wiślaków w całej historii. Przeważnie w tym okresie drużyny spędzają na takich zgrupowaniach dziesięć dni, góra dwa tygodnie. A jednak w Krakowie zdecydowano się na dłuższy czas, tłumacząc to przede wszystkim kosztami. Ogrzewanie ośrodka treningowego i przede wszystkim boiska w Myślenicach kosztowałoby więcej niż opłacenie trzech tygodni w hotelu w Antalyi, gdzie obóz został sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków, czyli po prostu kibiców.

Piłkarze „Białej Gwiazdy” na zgrupowaniu przebywają już prawie połowę zaplanowanego czasu. Przede wszystkim koncentrują się na pracy, bo nawet jeśli grają sparingi, to i tak w takim dniu mają drugi trening. Fakt, że wtedy nieco luźniejszy, polegające głównie na rozciąganiu mięśni, ale jednak. Co jednak robić w wolnym czasie podczas takiego zgrupowania? Pomysłów na zajęcie wolnych chwil jest wiele. Niektórzy po prostu śpią, odpoczywają. Inni lubią czytać książki, oglądać filmy czy pograć na PlayStation. Trenerzy czasami przygotowują również zajęcia integracyjne, ale akurat w przypadku Wisły sztab szkoleniowy jeszcze takiego planu podczas tegorocznego zgrupowania nie wdrożył, koncentrując się przede wszystkim na samych treningach. Powinno to nastąpić w nieco późniejszym czasie.