Wisła Kraków nie pojedzie do Sanoka. „Biała Gwiazda” odwołała zgrupowanie!

Kilka dni temu Wisła informowała, że drużyna pojedzie na obóz do hotelu Wiki Sanok Events & Bowling w Sanoku. Jeszcze w sobotę mówił o tym trener „Białej Gwiazdy” Radosław Sobolewski. No, ale przyszła niedziela, wiślacy sprawdzili jeszcze raz warunki, w jakich miałby trenować zespół i… mamy komunikat klubu, który wyjaśnia powody odwołania zgrupowania. Czytamy w nim: Zaplanowany na 3-7 lipca obóz w Sanoku nie dojdzie do skutku. Po ostatecznej inspekcji kierownika drużyny i przedstawicieli sztabu stwierdzono, że boisko przynależące do obiektu nie spełnia standardów i mimo zapewnień firmy odpowiadającej za jego pielęgnację nie zostało przygotowane na przyjęcie drużyny Wisły Kraków w przewidywanym terminie. Zespół okres przygotowawczy spędzi w Myślenicach.

Wisła zatem najbliższe dni będzie pracować w swoim ośrodku treningowym. W piątek 7 lipca o godz. 11.30 rozegra w Myślenicach sparing z Hapoelem Beer Szewa.