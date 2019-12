Wisła Kraków. Nie ma porozumienia TS Wisły z piłkarską spółką "Białej Gwiazdy" 30.12.2019

W wywiadzie, jakiego prezes TS Wisła Rafał Wisłocki udzielił Radiu Kraków 10 grudnia, pojawiły się sformułowania wskazujące, że do porozumienia Wisły z Wisłą jest już bardzo blisko.

- Projekty umów pomiędzy podmiotami są przygotowane. Nie ma wszystkich szczegółów biznesowych jeśli chodzi o poszczególne składowe, ale dążymy do tego, żeby niedługo się znowu spotkać i doprowadzić do tego, żeby te szczegóły dograć finalnie. Chciałbym przeżyć spokojne święta - mówił Wisłocki (więcej tutaj).

Te słowa padły tuż po dwóch spotkaniach pomiędzy stronami, do jakich doszło kilka dni wcześniej. Pierwsze z nich, z udziałem zarządu TS Wisła i członków rady nadzorczej Wisły SA, toczyło się w dobrym klimacie i wydawało się, że będzie można osiągnąć kompromis. Jednak na kolejnym znów było więcej rozbieżności niż consensusu w kwestiach praw do herbu, przejęcia akademii oraz kontroli nad 40-milionowym długiem. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, od tamtej pory nie odbyło się już ani jedno spotkanie. Zostały wprawdzie podjęte próby, by do niego doprowadzić, ale zakończyły się fiaskiem. I do dziś nie tylko żadne dokumenty nie zostały podpisane, ale nawet nie została uzgodniona ich treść.