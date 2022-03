Wisła Kraków nie ma czasu na odkładanie zdobywania punktów na później

- Na pewno zdajemy sobie sprawę z klasy rywala - mówi trener Wisły Jerzy Brzęczek. - Lech jest jednym z trzech kandydatów do mistrzostwa, a do nas przyjedzie podrażniony ostatnią porażką z Rakowem. To zespół o wielkim potencjalne, ma mnóstwo jakości jeśli chodzi o siłę ofensywną. My zdajemy sobie jednak sprawę z tego, gdzie jesteśmy w tabeli i nie mamy czasu na odkładanie czegokolwiek na inne kolejki. Z każdym musimy walczyć o pełną pulę. Mam nadzieję, że wynik i jakość naszej gry w Gdańsku dodadzą pewności siebie, żebyśmy wychodzili na boisko z wiarą, że możemy powalczyć o zwycięstwa nawet z najlepszymi w tej lidze.