Wisła Kraków nie dała rady Jagiellonii. Tylko remis i dramatyczna sytuacja „Białej Gwiazdy”

W pierwszych minutach przewagę miała Wisła. Krakowianie wychodzili wysoko, starali się zakładać pressing już na przed polu Jagiellonii. Goście skoncentrowali się natomiast głównie na obronie, na zabezpieczeniu dostępu do swojej bramki. I to im się dobrze udawało, bo w mimo wspomnianej optycznej przewagi „Białej Gwiazdy” sytuacji na gole nie było.

Wisła przystępowała do meczu z Jagiellonią już bardzo mocno dociśniętym nożem do gardła. Zwycięstwo dzień wcześniej Zagłębia Lubin spowodowało, że aby realnie myśleć o utrzymaniu, „Biała Gwiazda” musiała po prostu pokonać Jagiellonię.

Jerzy Brzęczek trochę pomieszał składem na mecz z Jagiellonią. Szczególnie dotyczyło to drugiej linii, w której po kilku miesiącach przerwy zobaczyliśmy w wyjściowym składzie Patryk Plewkę. Zastąpił on Enisa Fazlagicia, który ostatnio prezentował się po prostu słabiej. To nie była jedyna zmiana, bo na skrzydle od początku zagrał Dor Hugi, a głównym rozgrywającym był tym razem Michal Skvarka. Na prawą obronę po przerwie spowodowanej kartkami wrócił też Konrad Gruszkowski.

Dopiero w 25 min bardzo dobrze dośrodkował z rzutu wolnego Giorgi Citaiszwili, ale Konrad Gruszkowski nie trafił czysto w piłkę. A miał czego żałować, bo przed nim była praktycznie pusta bramka.

Minęło pół godziny gry, gdy Wisła straciła Marko Poletanovicia. Serb doznał kontuzji bez udziału rywala. Konieczna była zmiana, na boisku pojawił się Enis Fazlagić. I nie było przypadku, że od tego momentu w drugiej linii Jagiellonia zaczęła mieć przez moment nieco więcej do powiedzenia. Trwało to jednak chwilę, bo końcówka pierwszej połowy należała już zdecydowanie do Wisły. Nie przyniosło to jednak efektu bramkowe. „Biała Gwiazda” miała rzuty wolne, rożne, ale zagrożenia wielkiego po nich nie stwarzała. Pierwsza część zakończyła się zatem bez goli.

Druga połowa od początku była bardziej żywa. Wisła parła do przodu, Jagiellonia przede wszystkim się broniła, ale potrafiła się odgryzać. Szybko o sobie dał znać Jesus Imaz, który w Krakowie zagrał pierwszy raz po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.