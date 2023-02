Wisła Kraków nauczyła się wychodzić z opresji. Czy na dobre, pokaże czas

Trener Wisły Radosław Sobolewski już po meczu z Arką nie krył, że gdyby mecz tak układał się jesienią, to pewnie „Biała Gwiazda” przegrałaby go jeszcze wyżej, a o odrobieniu strat nie byłoby mowy. W piątek mieliśmy powtórkę, bo choć od początku Wisła przeważała, to gola strzeliła Odra. Mało tego, krakowianie nie wykorzystali jeszcze rzutu karnego, co Luisowi Fernandezowi przytrafiło się pierwszy raz na polskich boiskach. Nikt jednak ręcznika nie rzucił, a po przerwie napór krakowian był tak duży, że defensywa Odry w końcu musiała pęknąć. To duża zmiana mentalna wiślaków w porównaniu do poprzedniego roku, której trudno nie zauważyć.

- Druga połowa była bardzo słaba w naszym wykonaniu. Wyglądało to tak, jakbyśmy czekali tylko na wyrok. Taka liczba dośrodkowań, stałych fragmentów gry powoduje to, że łatwo jest o błąd. Tych błędów popełnialiśmy - im dłużej trwał mecz, tym więcej. Na pewno doszło też zmęczenie zawodników - tłumaczył przyczyny porażki swojego zespołu trener gości Adam Nocoń.