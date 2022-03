Wisła Kraków. Napastnik Szachtara Donieck wzmocni „Białą Gwiazdę”?

Gdyby Fernando rzeczywiście trafił do Wisły, byłby to prawdziwy hit! To wyceniany obecnie na 3 mln euro 23-letni brazylijski napastnik, który choć zmagał się w ostatnim czasie z kontuzjami, to i tak zdołał zagrać w siedmiu meczach, w których wykazał się świetną skutecznością - strzelił pięć goli, zaliczył dwie asysty. Grał również w Lidze Mistrzów, strzelił nawet gola Realowi na Santiago Bernabeu.

Czy piłkarz o takiej klasie mógłby się przenieść do Wisły i podpisać kontrakt choćby do końca sezonu, przekonamy się w najbliższym czasie, choć z naszych informacji wynika, że na ten moment nie jest to zbyt realny scenariusz.