Wisła Kraków. Napastnik i pomocnik na testach medycznych!

O Omranim wiadomo już w zasadzie wszystko. 30-letni algierski napastnik, który w swoim CV ma występy w Olympique Marsylia, ale najdłużej i z największymi sukcesami grał w CFR Cluj, ma ustalone wszystkie warunki kontraktu z Wisłą, który będzie obowiązywał do końca sezonu.

A co Boateng Welbeckiem? On również podpisze umowę do końca sezonu, ale z opcją przedłużenia. Ghańczyk ma 30 lat. Przygodę z futbolem zaczynał w Liberty Professionals FC, a później ruszył już na podbój Hiszpanii. W jego CV znajdziemy po kolei takie kluby jak: Granada B, Cadiz FC, San Roque Lepe, Extremadura, UD Melilla, Real Oviedo, Alcorcon, FC Cartagena. Ten ostatni klub był jak do tej pory ostatnim na Półwyspie Iberyjskim, bo z niego w 2022 roku piłkarz przeniósł się do Izraela. Tutaj grał w dwóch klubach. Najpierw w Maccabi Bene Rajna, a ostatnio w Hapoel Petah Tikwa. W tym sezonie Richard Boateng Welbeck zagrał jesienią w dwóch meczach. Później rozstał się ze swoim klubem i do Wisły trafi jako wolny zawodnik. Co istotne, gracza tego dobrze zna trener Albert Rude. I to on chciał, żeby trafił do Wisły. Richard Boateng Welbeck to mocna „ósemka”, która ma dać w zamyśle jakość w drugiej linii.