Wisła Kraków na pierwszych zajęciach po urlopach. Są w drużynie nowi piłkarze

W tym gronie nie ma stopera Kacpra Przybyłki, który we wtorek został dodatkowo powołany przez selekcjonera reprezentacji Polski do lat 19 Marcina Brosza na zgrupowanie, które odbywa się w Opalenicy (do 23 czerwca) w ramach przygotowań do finałów mistrzostw Europy na Malcie (3-16 lipca). Wiadomo, że utalentowany stoper, którego umowa wygasa 30 czerwca, otrzymał oferty z innych klubów, w tym z ekstraklasy.

Wcześniej z Wisły odszedł 18-letni młodzieżowy reprezentant kraju Wojciech Urbański, który podpisał kontrakt z Legią Warszawa (i trafił tam do III-ligowych rezerw). 13 czerwca Urbański zagrał wraz z Przybyłko i Michałem Głogowskim oraz napastnikiem Cracovii Kacprem Śmiglewskim w towarzyskim meczu kadry U-18 ze Słowenią (0:1).