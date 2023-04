Wisła Kraków. Na nowego inwestora trzeba będzie jeszcze trochę poczekać

Prezes Wisły Jarosław Królewski i w tym momencie wciąż jej większościowy akcjonariusz, mówił niedawno w rozmowie z nami: - Deadline to 15 kwietnia. Do wtedy mamy podpisaną ekskluzywność rozmów z tym partnerem. To jest to, o czym mówiłem podczas spotkania online z kibicami. Mieliśmy 30 dni na negocjacje plus 15 na zamknięcie transakcji. Muszę jednak zaznaczyć, że mnie bardziej zależy na jakości tych rozmów, więc nikt nie będzie przy okazji tej daty robił rzeczy nieracjonalnych. Jeśli obie strony będą potrzebować jeszcze trochę czasu, to nas już nie zbawi dodatkowe siedem czy dziesięć dni na dopięcie transakcji.

I wszystko wskazuje na to, że ten dodatkowy czas będzie konieczny, żeby wypracować ostateczne porozumienie, a jeśli ktoś spodziewał się informacji o przejęciu Wisły już w ten weekend czy na początku kolejnego tygodnia, to będzie musiał uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Oprócz codziennej pracy między zespołami inwestycyjnymi, do spotkania Królewskiego z nowymi inwestorami rzeczywiście doszło w tygodniu w Warszawie, jeszcze przed meczem Wisły ze Stalą Rzeszów. To było długie spotkanie, ale wniosek z niego płynie taki, że strony potrzebują jeszcze trochę czasu na doprecyzowanie pewnych kwestii. Wiele wskazuje na to, że negocjacje mogą potrwać nawet do końca kwietnia. Do końca tego miesiąca powinniśmy poznać również odpowiedź na pytanie czy prezes Jarosław Królewski pozostanie nim na dłuższy czas czy jedynie do końca czerwca. To jedna z tych kwestii, która jest m.in. mocno poruszana w rozmowach z nowym inwestorem. Prezes Wisły mówił niedawno, gdy odpowiadał online na pytania kibiców, że sprawa jest na finiszu zaznaczając również, że postawiłby pieniądze, że transakcja zamknie się w kwietniu, jednocześnie podkreślając, że w transakcjach dużej rangi, a takim byłoby przejęcie Wisły Kraków, wszystko do samego końca jest możliwe.