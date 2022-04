Wisła Kraków na fali wznoszącej, ale to dopiero początek finiszu

W 2019 roku Wisła przegrała dziesięć meczów z rzędu. Zajmowała ostatnie miejsce w tabeli i coraz mniej osób wierzyły w utrzymanie. Wtedy krakowianie pokonali u siebie Pogoń Szczecin 1:0 i wszystko się odmieniło. Zespół zyskał pewność siebie. Zaliczył serię ośmiu meczów bez porażki i ostatecznie w lidze pozostał. Teraz do pozostania w ekstraklasie pozostało sześć kolejek, a przy ul. Reymonta z jednej strony liczą na to, że drużyna wejdzie teraz na falę wznoszącą. Z drugiej wciąż zdają sobie sprawę z faktu, że Wisła nawet nie wydostała się jeszcze nawet ze strefy spadkowej. Podkreślał to w niedzielę dość mocno Jerzy Brzęczek, który powiedział: - Cieszymy się z wygranej, ale musimy mocno stąpać po ziemi. Złapaliśmy kontakt z drużynami, które są przed nami, ale wciąż jesteśmy na miejscu spadkowym. Przed nami sześć meczów finałowych.