Wisła Kraków musi grać jak z Lechem, a nie jak z Pogonią, jeśli chce zostać w ekstraklasie Bartosz Karcz

Andrzej Szkocki

Nie był to dla Wisły Kraków udany weekend. Po ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji sytuacja „Białej Gwiazdy” w tabeli jeszcze się pogorszyła. Do bezpiecznego miejsca krakowianie tracą już cztery punkty, a kolejek do końca sezonu jest coraz mniej. Zostało ich raptem osiem. Plusem jest natomiast to, że terminarz przed wiślakami jest już teoretycznie nieco łatwiejszy. Przyjdzie im grać z drużynami ze środka tabeli, a nie z jej czołówki. Żeby jednak mogli zacząć myśleć o wygrywaniu meczów, muszą grać lepiej niż w Szczecinie z Pogonią.