Wisła Kraków. Motor Lublin zamyka sektor gości dla kibiców „Białej Gwiazdy”. Ta mówi dość i idzie do PZPN

Motor odmówił przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców Wisły jako kolejny klub w tym sezonie. Wcześniej uczyniły to samo GKS Tychy i Miedź Legnica. Tłumaczenia są różne, choć wiadomo, że kluby robią to pod naciskiem swoich kibiców, a wszystko związane jest z wydarzeniami, jakie miały miejsce 5 sierpnia w Radłowie, gdy na turniej zorganizowany przez kibiców Unii Tarnów, a na którym obecni byli również kibice Wisły, napadła grupa z Zagłębia Sosnowiec i BKS Bielsko-Biała. W starciach zraniony rakietnicą zginął kibic z Bielska-Białej, a dzień później do bojkotu kibiców Wisły zaczęli nawoływać kibice Legii Warszawa podczas meczu z Ruchem Chorzów i od tego momentu bramy dla kibiców z Krakowa na kolejnych stadionach zostają zamknięte.

Na co powołał się Motor Lublin podejmując taką decyzję? Z naszych informacji wynika, że na fakt iż na meczu Pucharu Polski w poprzednim sezonie, rozegranym między oboma zespołami, kibice Wisły rzucali racami na boisko. W Krakowie zaglądnęli jednak do regulaminów i uznali, że Motor nie może na to się powoływać. Wisła nie będzie jednak interweniować w tej sprawie w Lublinie, a bezpośrednio w Polskim Związku Piłki Nożnej gdyż sprawa dotyczy większego problemu. Czy przyniesie to jakikolwiek skutek i kibice Wisły będą mogli w końcu brać udział w meczach wyjazdowych swojej drużyny, przekonamy się niebawem.