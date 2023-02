Wisła Kraków. Miki Villar zauroczony Krakowem. Z drużyną chce szybko znaleźć wspólny język

Zapytany najpierw o wrażenia z nowego miejsca do życia, czyli Krakowa, mówi: - Miasto jest naprawdę niesamowite! Kilka razy spacerowałem po centrum i za każdym razem odkrywam coś nowego. Mogę więc powiedzieć, że zauroczyłem się od pierwszego wejrzenia i z niecierpliwością czekam na to, by jeszcze dokładniej poznać Kraków.

Nowy zawodnik Wisły opowiada również o swoich piłkarskich atutach: - Jestem szybkim skrzydłowym, lubię wchodzić w pojedynki i mieć przestrzeń w ataku. Myślę, że szybko znajdę wspólny język z drużyną, o co będzie mi łatwiej, bo przecież jest tutaj wielu moich rodaków, w tym Angel Rodado, z którym bardzo dobrze się znamy. Wierzę, że to wszystko przełoży się na dobrą postawę na boisku nie tylko moją, ale całego zespołu.