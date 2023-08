Wisła Kraków. Miki Villar: Robiliśmy, co mogliśmy, żeby wygrać

- Myślę, że nie zagraliśmy jakiego złego meczu. Kreowaliśmy dużo okazji na gole. Czasami są jednak takie spotkania, że nic nie chce wpaść. Uważam jednak, że nie powinniśmy zbaczać z tej drogi, którą obraliśmy. Jestem pewien, że to przyniesie efekty w następnych meczach - mówi Miki Villar.

Hiszpan dodaje: - Przeprowadziliśmy w tym meczu 143 ataki. To jest wręcz szalona liczba. Robiliśmy, co mogliśmy, żeby wygrać. Jeszcze raz powtórzę, czasami są takie mecze, gdy kompletnie nikt nie chce wpaść. Nie możemy jednak poddawać się nerwom. Jeśli kreujemy tyle okazji, to jestem pewien, że zacznie to przynosić efekty w kolejnych spotkaniach.

To był wyjątkowy mecz, połączony z pożegnaniem Jakuba Błaszczykowskiego. Miki Villar opowiada o swoich wrażeniach: - To widać jak ludzie tutaj kochają futbol, kochają Wisłę i kochają Kubę. To był na pewno bardzo specjalny dzień. Dla mnie również. Kiedyś przecież oglądałem Kubę w finale Ligi Mistrzów, a później okazało się, że jestem z nim w jednej drużynie. Jeśli mam być szczery, to dla mnie była niesamowita sprawa.