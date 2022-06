Wisła Kraków. Michał Żyro: Znów chciałem poczuć jak to jest grać w dużym klubie

- W sobotę miał pan okazję zagrać pierwszy raz w barwach Wisły Kraków w sparingu z Garbarnią. Jak wrażenia po tym nieoficjalnym debiucie?

- Jestem miło zaskoczony, szczególnie otoczką tego spotkania. Nie spodziewałem się, że na sparing przyjdzie tyle ludzi. Widać, że kibice stęsknili się za futbolem. To niby był zwykły sparing, ale dzięki tej oprawie, temu, że tak dużo kibiców przyszło, przerodziło się to w bardzo sympatyczne wydarzenie. Pogoda do tego dopisała, a że na boisku też wyglądało to nieźle, padły ładne bramki, my wygraliśmy, więc chyba wszyscy byli zadowoleni.

- Pan w swojej karierze kluby zmieniał już wiele razy. Debiut, nawet taki nieoficjalny w nowych barwach, to wciąż jest dreszczyk emocji czy przyjmuje pan już takie sprawy raczej na chłodno?

- Oczywiście, że był dreszczyk emocji. Starałem się bardzo skoncentrować na grze, choć to tylko sparing. Mam świadomość, że cała społeczność wiślacka mocno na mnie liczy. Wiem, gdzie trafiłem. Wiem, w jakim klubie przyjdzie mi teraz grać i wiem jak należy podchodzić do swoich obowiązków na boisku i poza nim. Mam nadzieję, że kibice i ludzie w klubie będą ze mnie zadowoleni.