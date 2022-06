Wisła Kraków. Michał Żyro zawodnikiem „Białej Gwiazdy”

Żyro to w polskim futbolu nie jest postać anonimowa. 29-letni wychowanek KS Piaseczno już w wieku juniora trafił do Legii Warszawa z etykietą wielkiego talentu. Przy Łazienkowskiej wchodził Żyro do dużego futbolu, tutaj zdobył trzy tytuły mistrza Polski i aż pięć krajowych pucharów. Wydawało się, że świat stoi przed tym utalentowanym graczem otworem. Wyjechał do Anglii, do Wolverhampton, a później jeszcze grał w Charlton Athletic FC. Kariera Żyry wyhamowała jednak z powodu kontuzji. Wrócił do kraju, gdzie od 2018 roku zdążył reprezentować barwy już pięciu klubów, kolejno: Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Stali Mielec, Piasta Gliwice i ostatnio Jagiellonii Białystok. Teraz do tej listy dopisać trzeba Wisłę Kraków. Warto przy tym wspomnieć, że w Stali Mielec Żyro miał spory wkład w awans tego zespołu do ekstraklasy w 2020 roku. Z takim samym zadaniem przychodzi teraz do Wisły.