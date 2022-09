Wisła Kraków. Michał Żyro: Jeśli chcemy awansować do ekstraklasy, to takie rzeczy nie przejdą

- Jaka jest pana zdaniem główna przyczyna ostatniej porażki z Puszczą Niepołomice?

- Nie potrafiliśmy poradzić sobie z tym, na co uczulał nas trener, czyli na stałe fragmenty gry Puszczy i jej przygotowanie fizyczne. To zadecydowało. Bardzo mocno niszczyli nas stałymi fragmentami, przepychali piłkę na naszą połowę, a my nie potrafiliśmy wygrywać pojedynków. Mieliśmy za zadanie blokować ich przegrywanie akcji z jednej strony na drugą. To akurat nam się jeszcze udawało, ale kluczem było to, że w ogóle dopuszczaliśmy do stałych fragmentów. Powinniśmy być bardziej odpowiedzialni. Pomijając nasze błędy, trzeba też oddać Puszczy, że naprawdę dobrze wykonuje te stałe fragmenty gry. Jeśli ktoś chciałby scharakteryzować grę Puszczy, to ten mecz był bardzo dobrym przykładem ich gry. A co do nas, to trzeba się zastanowić właśnie nad odpowiedzialnością i nawet bardziej nad tym, co było przed stałymi fragmentami, dlaczego w ogóle dopuszczaliśmy do nich. Uważam, że z naszej strony to były wręcz dziecinne zagrania, błędy. To powodowało, że oni mieli taką sytuację, jaką chcieli, czyli ustawioną piłkę, paru chłopaków w naszym polu karnym i możliwość grania tego, co trenowali przez cały tydzień.