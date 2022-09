Wisła Kraków. Michał Żyro: Będzie gęsto dopóki nie wrócimy na pierwsze miejsce

- Prowadziliśmy 1:0, ale też trzeba przyznać, że straciliśmy bramkę po bardzo ładnym uderzeniu. Jeśli już mamy tracić bramki, to już lepiej takie niż jakieś przypadkowe, po tych rękach w polu karnym. To bardziej nas męczy, gdy tracimy gole takie, które paść nie musiały. Tutaj był naprawdę ładny strzał, choć oczywiście trzeba przeanalizować dlaczego rywal miał tyle miejsca do oddania tego uderzenia. Na pewno nasz błąd w tym wszystkim był - rozpoczął ocenę meczu z Ruchem Żyro od okoliczności, w jakich Wisła straciła gola.

Zawodnik „Białej Gwiazdy” mówił jednak również o pozytywach. M.in. o lepszej pierwszej połowie i o przyczynach tego, dlaczego wtedy gra Wisły prezentowała się naprawdę nieźle. - Inny profil zawodników grał w tym meczu w naszej drugiej linii - ocenia Żyro. - Zarówno Luis, jak i „Dudi”, ale też Patryk Plewka to są piłkarze, którzy potrafią pograć piłką, zmienić ciężar gry. Pierwsza połowa po trzech porażkach z rzędu wyglądała naprawdę dobrze w naszym wykonaniu. Dobre było podejście mentalne. Tym bardziej, że wciąż mamy sporo młodych zawodników w drużynie, którzy jeszcze nie grali przy takiej publiczności, a jednak początek meczu był dobry. Strzeliliśmy gola, mieliśmy inne okazje. Ja trafiłem w poprzeczkę. Szkoda, że nie wpadło. Trzeba na końcu szanować ten remis.