Wisła Kraków. Michał Mak: Wierzę, że wiosną pójdziemy za ciosem

Zapytany, czy razem z bratem życzyli sobie również, by w kolejnym sezonie była okazja do konfrontacji w ekstraklasie, Michał dodaje: - Życzyliśmy sobie przede wszystkim zdrowia, bo jak ono będzie, to na boisku na pewno sobie poradzimy.

Teraz Michał Mak już pracuje ciężko z Wisłą, żeby przygotować się jak najlepiej do piłkarskiej wiosny. „Biała Gwiazda” jest w takiej sytuacji, że o kalkulacji nie może być mowy. Jeśli drużyna Artura Skowronka ma się utrzymać w ekstraklasie, musi zbierać punkty od samego początku.

- Musimy być gotowi na sam początek rozgrywek - nie ma wątpliwości Michał Mak. - Forma musi być już stuprocentowa na pierwszy mecz z Jagiellonią Białystok. Trenerzy mają jednak plan, jak to wszystko przygotować. My do tego się dostosujemy i na pewno na 8 lutego będziemy gotowi. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja w tabeli jest taka, że nie będzie czasu na to, żebyśmy wiosną rozkręcali się powoli. Punkty trzeba zbierać od samego początku.

Makowi w Wiśle wkrótce może przybyć poważny konkurent do miejsca na skrzydle. „Biała Gwiazda” czyni bowiem starania, żeby sprowadzić Sławomira Peszkę z Lechii Gdańsk. „Peszkin” już w Wiśle grał wiosną i spisywał się bardzo dobrze. Mak wie, na co stać tego zawodnika, bo razem z Peszką grali w Lechii.

- Ja bardzo się cieszę, że Sławek może do nas przyjść - mówi zawodnik Wisły. - Znam go bardzo dobrze z Lechii Gdańsk i wiem, jak dobry to jest piłkarz. Taki zawodnik na pewno Wiśle bardzo by się przydał. Jest to też super człowiek, więc jeśli do nas trafi, wniesie też sporo pozytywnego nastawienia do szatni. Ja osobiście nie boję się rywalizacji ze Sławkiem. Wprost przeciwnie, bardzo bym się cieszył, gdyby taka rywalizacja była, bo to tylko może nam pomóc podnosić swoje umiejętności, formę. Dla drużyny to też dobra sprawa, jeśli na jedną pozycję jest po dwóch piłkarzy.