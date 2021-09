Wisła Kraków. Michal Frydrych: To mój najpiękniejszy gol w karierze!

- W niedzielę strzelił pan dwie bramki Lechii Gdańsk, co jak sprawdziłem jest dopiero drugiom takim meczem w pańskiej karierze. Jak się zatem czuje bohater spotkania?

- Cieszę się, to oczywiste. Byłbym jednak jeszcze bardziej szczęśliwy gdybym nie strzelił żadnej bramki, a wygralibyśmy ten mecz.

- Teraz jednak przynajmniej pańskie bramki przyniosły remis 2:2, bo gdy strzelał pan dwie bramki jeszcze w barwach Banika Ostrawa w 2013 roku, to przegraliście z Teplicami 2:3.

- Tak pamiętam. To taka sytuacja, gdy człowiek strzela dwie bramki i w ogóle nie odczuwa z tego powodu radości. Teraz rzeczywiście było pod tym względem lepiej, bo przynajmniej uratowaliśmy remis.

- Zaczęliście bardzo dobrze mecz z Lechią. W pierwszym kwadransie rywale nie zagrozili wam praktycznie i wyglądało, że spokojnie wygracie to spotkanie. Nie zgubił was paradoksalnie taki obraz meczu, nie wkradła się nadmierna pewność siebie?

- Przede wszystkim rzeczywiście bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz. Mieliśmy dużo okazji, ale naszym problemem było to, że nie zdobyliśmy bramki. I wyglądało to tak, że my graliśmy w piłkę, a Lechia strzeliła gola, choć nie miała za wiele okazji. Takie sytuacje zawsze są irytujące i potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się pozbierać. I znów mieliśmy swoje szanse, znów ich nie wykorzystaliśmy, a rywal trafił nas drugi raz tuż przed przerwą.