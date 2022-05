Wisła Kraków. Miał być projekt na lata, a zamiast tego jest wielka katastrofa

W szukaniu przyczyn spadku Wisły do I ligi ograniczanie się jedynie do wyborów z lata 2021 roku byłoby drogą na skróty. Bo problem w zarządzaniu stroną sportową nie pojawił się wtedy. On przy ul. Reymonta był od dłuższego czasu, a brak wyciągania wniosków z wciąż powielanych błędów właśnie skończył się katastrofą.

W historii najnowszej „Białej Gwiazdy” można by sięgnąć do 2016 roku, gdy klub został oddany przez Tele-Fonikę Jakubowi Meresińskiemu, co w krótkim czasie skutkowało przejęciem Wisły przez Towarzystwo Sportowe, a tak naprawdę bandytów, którzy doprowadzili zasłużony klub na skraj przepaści. Owszem, w tym okresie Wisła radziła sobie lepiej sportowo, ale powoływanie się dzisiaj przez niektórych, że nawet bandyci potrafili zbudować lepszy zespół od obecnych władz, jest skrajnie niesprawiedliwe i to z dwóch powodów. Po pierwsze znaczną część drużyny TS otrzymał w spadku po czasach Tele-Foniki. Po drugie wzmocnienia były robione na kredyt. Duży kredyt dodajmy, spłacany przez obecnych właścicieli do dzisiaj, bo choć z wielomilionowego długu udało się spłacić znaczną część, to wciąż pozostaje jeszcze około 12 milionów złotych, które trzeba będzie uregulować wcześniej czy później.