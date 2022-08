Wisła Kraków. Mateusz Młyński: Kontuzja? To nic poważnego. Wolałem dmuchać na zimne

- Nie jest to nic poważnego. „Pociągnęło” mnie w miejscu, w którym miałem kontuzję na Odrze Opole, więc wolałem dmuchać na zimne. Nie jest to jednak nic wielkiego, wszystko jest OK - powiedział po końcowym gwizdku Mateusz Młyński.

Grał w sobotę dobre spotkanie. Lewa strona Wisły, na której Młyński współpracował z Krystianem Wachowiakiem wyglądała lepiej od prawej. - Na pewno z Krystianem dobrze się dogadujemy. Jesteśmy w tym samym wieku, co też ma jakieś znaczenie. Jestem przekonany, że będzie jeszcze lepiej, a ta nasza współpraca wyglądała - wyjaśnia Młyński.

Po poprzednich wygranych Wisły pojawiały się głosy, że wygrywała ona szczęśliwie, że jej gra dużo pozostawia do życzenia. Tym razem było pewne 3:0, ale Młyński puszcza oko i mówi: - Marudy zawsze się znajdą, ale dla nas najważniejsze są trzy punkty, bo to się liczy na koniec sezonu. Mniej istotne jest czy graliśmy ładnie, brzydko, prosto czy krzywo.