Wisła Kraków. Marko Poletanović piłkarzem „Białej Gwiazdy” Bartosz Karcz

To już oficjalna informacja. Marko Poletanović przechodzi z Rakowa Częstochowa do Wisły Kraków. To transfer definitywny. 28-letni Serb związał się kontraktem z „Białą Gwiazdą” do 30 czerwca 2024 roku.