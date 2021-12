Wisła Kraków. Marian Zimen: Drużyna pokazała charakter, ale nie mamy wyniku

- Dobrze rozpoczęliśmy ten mecz - powiedział Zimen. - Choć mieliśmy trudny moment po czerwonej kartce, to dobrze na niego zareagowaliśmy i strzeliliśmy nawet gola przed przerwą. Dobrze zaczęliśmy też drugą połowę, mieliśmy kilka okazji na drugiego gola. Myślę, że w tym meczu drużyna pokazała charakter, ale niestety nie mamy korzystnego wyniku.

Co zrozumiałe, w zupełnie innym nastroju był trener Zagłębia Dariusz Żuraw, który razem ze swoimi piłkarzami cieszył się z wygranej pierwszy raz od 25 września. Od tego zresztą swoją wypowiedź rozpoczął szkoleniowiec „Miedziowych”. - Najważniejsza informacja jest taka, że w końcu wygraliśmy i na tym mógłbym zakończyć - powiedział Żuraw. - Widać było, że mieliśmy swoje problemy, nie wygraliśmy od długiego czasu i to ciążyło na chłopakach. Brakowało im pewności siebie w grze. Bramka na 1:1 dała nam wiarę i zaczęliśmy grać tak, jak chcieliśmy. Strzeliliśmy drugą bramkę, mieliśmy jeszcze dwie, trzy świetne sytuacje. To już jest jednak nieistotne. Mamy teraz trzy punkty i z optymizmem patrzymy na wyjazdy do Warszawy i Łęcznej. Chcemy wygrać również tam.