Wisła Kraków. Maciej Sadlok: Cieszę się, że mogłem wyściskać się z trenerem Kmiecikiem

Co ciekawe, Sadlok zaraz po strzeleniu gola z rzutu wolnego pobiegł do ławki rezerwowych Wisły, by serdeczni wyściskać trenera Kazimierza Kmiecika, jednego z asystentów Artura Skowronka, ale przede wszystkim żywą legendę „Białej Gwiazdy”. - Bardzo się cieszę z tego gola, bo dla obrońcy to zawsze jest szczególny moment - mówi Sadlok. - A co do mojego podbiegnięcia do ławki, to obiecałem trenerowi Kmiecikowi, że jak już wreszcie uda mi się strzelić tego gola, to pierwsze co zrobię, to pobiegnę właśnie do niego. Cieszę się, że mogłem to zrobić, że mogłem się wyściskać z trenerem.

Ostatecznie Wisła wygrała 4:2, bo potrafiła pójść za ciosem i prowadząc, strzelać kolejne bramki. Tego nie zrobiła w niedawnym meczu z Górnikiem w Zabrzu, gdzie mimo dwukrotnego prowadzenia, przegrała. - Lepiej się zdecydowanie ten mecz dla nas ułożył i to mimo bramki na 1:1, która w ogóle nie powinna paść - podkreśla obrońca Wisły. - Grając w przewadze, nie możemy sobie pozwalać na coś takiego. Najważniejsze, że skończyło się wszystko dobrze. Wiemy, że mamy swoje mankamenty, ale w czwartek liczyły się tylko punkty.