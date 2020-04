Wisła Kraków ma nowych właścicieli. Już oficjalnie

Stało się już formalnie to, o czym wiadomo było od 1 kwietnia, gdy Wisła Kraków SA i Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków poinformowały, że doszły do porozumienia w najważniejszych kwestiach, które wcześniej stały na przeszkodzie w przejęciu spółki przez wymienioną trójkę. Chodziło - przypomnijmy – o podzielenie się prawami do znaków towarowych, przejęcie z rąk TS Wisła Akademii Piłkarskiej oraz przejęciem kontroli nad tzw. długiem wewnętrznym, sięgającym ponad 40 mln złotych. Już wówczas wydano komunikat, w którym napisano, że przejęcie spółki nastąpi w najbliższym czasie. Co prawda określono go na około tydzień, a sprawa nieco się przeciągnęła, co nie zmienia faktu, że ostatecznie od 20 kwietnia Wisła Kraków już oficjalnie wkracza w nowe etap swojej historii.

Wisła Kraków ma nowych właścicieli

Oto oficjalny komunikat Wisły na temat przejęcia akcji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdzyński i Jarosław Królewski zdecydowali się na przejęcie akcji Wisły Kraków SA od Towarzystwa Sportowego, stając się głównymi akcjonariuszami klubu, wspólnie z kibicami, którzy zakupili akcje w kampanii crowdfundingowej.

W związku z faktem przejęcia klubu, zdecydowano o obsadzeniu pozycji prezesa klubu Wisła Kraków SA, które do tej pory pozostawało wolne. Do objęcia funkcji prezesa został delegowany przez Radę Nadzorczą Dawid Błaszczykowski. Dotychczas pełniący obowiązki prezesa piłkarskiej spółki Piotr Obidziński pozostanie w klubie na czas niezbędny do płynnego przekazania zadań.

Kluczowe dla realizacji transakcji było podpisanie umów, które regulują prawo do korzystania przez spółkę akcyjną ze znaków towarowych klubu Wisła Kraków, będących do tej pory w wyłącznym posiadaniu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

Przypominamy, że 31 marca 2020 roku w Krakowie doszło do podpisania szeregu umów zapewniających prowadzącej sekcję piłkarską spółce Wisła Kraków 50-procentowy udział w prawach do nazwy i historycznego herbu, znajdujące się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Porozumienie obejmuje znaki słowne „Wisła Kraków” i „TS Wisła” oraz znak słowno-graficzny „TS Wisła 1906” (historyczny herb klubu). Wszystkie będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych. Nowi właściciele dokonali zwolnienia hipoteki, będącej zabezpieczeniem pożyczki.

W 2019 roku klub Wisła Kraków SA wygenerował zysk netto w kwocie ponad 6 mln złotych. Przychody wzrosły do 34 980 000 PLN w 2019 roku w porównaniu z 26 532 000 PLN w roku 2018. W 2019 roku wypracowano ogólny spadek wymagalnych zobowiązań o ponad 14 mln złotych.