Wisła Kraków ma nowego pomocnika! To Amerykanin

Kaemerle podpisał kontrakt z krakowskim klubem do 30 czerwca 2024 roku. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w ojczyźnie, w młodzieżowych zespołach Irvine Strikers. Stamtąd przeniósł się do Cal United. Wisła nie będzie dla 18-latka pierwszym klubem w Europie. Latem 2022 roku trafił on bowiem do Dukli Bańska Bystrzyca, gdzie grał w drużynie U-19. Teraz spróbuje swoich sił w ekipie „Białej Gwiazdy”.

Młody zawodnik Wisły to przede wszystkim skrzydłowy z naciskiem na prawą stronę. Może jednak występować również na środku pomocy. Być może Kaemerlego będzie można zobaczyć na tle pierwszej drużyny. Na niedzielę po meczu z GKS-em Katowice zaplanowany jest bowiem sparing, w którym zagrają ci zawodnicy, którzy nie wystąpią na Bukowej lub wystąpią, ale w mniejszym wymiarze czasowym. Sparing ten rozegrany zostanie z zespołem Centralnej Ligi Juniorów Wisły, do którego sprowadzony został właśnie Shane Kaemerle.