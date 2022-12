Wisła Kraków ma nowego piłkarza. To hiszpański lewy obrońca David Junca

David Junca - w szczycie kariery imponujący dynamiką - historię ma naprawdę bogatą: od sierpnia 2015 roku do listopada 2019 roku grał w hiszpańskiej ekstraklasie (w Eibarze i Celcie Vigo) - w taki sposób zapowiadaliśmy przyjazd Hiszpana do Krakowa. I dalej: Ostatni swój mecz w La Liga Junca zagrał na Camp Nou, przy 71 tysiącach ludzi. Jego Celta Vigo przegrała z Barceloną 1:4, a Leo Messi strzelił trzy gole.

W ostatnim czasie wrócił do macierzystego klubu Girona FC. Poprzednie rozgrywki zakończył z dorobkiem 28 meczów, w których zdobył dwie bramki i miał jedną asystę. Były one udane dla całej drużyny, która wywalczyła awans do LaLiga, czym Junca nie omieszkał pochwalić się na Twitterze.