Wisła Kraków ma już wszystko w swoich rękach. Przesądził gol w doliczonym czasie derbów Śląska! Redakcja

Wojciech Matusik

Wisła Kraków w niedzielę 28 maja o godz. 12.40 podejmie Zagłębie Sosnowiec, ale już w sobotę około godz. 19.30 spotkanie to nabrało całkiem nowego wymiaru. Wtedy to zakończyły się derby Górnego Śląska, które z Ruchem Chorzów 2:1 wygrał u siebie GKS Katowice. A to mocno zmienia sytuację „Białej Gwiazdy”. Teraz nie musi się już oglądać na nikogo. W kwestii bezpośredniego awansu do ekstraklasy wszystko ma swoich rękach!