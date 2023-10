Wisła Kraków ma duży problem z młodzieżowcami na najbliższe mecze

W tym momencie zatem na plan pierwszy wybija się Patryk Gogół. Można spodziewać się, że 20-letni piłkarz, sprowadzony latem z Lecha Poznań, czy raczej jego rezerw, teraz siłą rzeczy będzie musiał dostać większą szansę gry. I będzie to dla niego duże wydarzenie, bo do tej pory uzbierał w tym sezonie w sumie 95 minut w oficjalnych meczach. Wchodził głównie na końcówki w sześciu spotkaniach ligowych. Najdłuższy występ to pół godziny z Odrą Opole i nieco krócej w spotkaniu z Resovią. Teraz może łatwiej zrozumieć, dlaczego trener Radosław Sobolewski powoli wprowadzał tego zawodnika do gry, dając mu minuty, żeby - gdy wydarzy się taka sytuacja jak obecnie - Gogół był bardziej na przygotowany na występ od początku. Powiedzmy sobie szczerze, na razie ten zawodnik swoją postawą na kolana nie rzuca. Gra co najwyżej przeciętnie. Jakąś nadzieją na to, że może jednak dobrze zastąpić Kacpra Dudę, z którym zresztą rywalizuje o miejsce w składzie, niech będzie zatem sparing z ekstraklasową Stalą Mielec, w którym Patryk Gogół zagrał 75 minut i był to występ bardzo poprawny.