Wisła Kraków. Luis Fernandez wezwany przez Komisję Ligi

Przypomnijmy, że do incydentu doszło po zakończeniu spotkania. Chwilę wcześniej Wisła Płock strzeliła w doliczonym czasie gry bramkę z rzutu karnego, która dała jej wygraną 4:3. „Nafciarze” cieszyli się pod sektorem C, niektórzy z nich wymachiwali prowokacyjnie w kierunku krakowskich kibiców, ze strony których z kolei poleciały różne przedmioty na boisko. Fanów początkowo uspokajał Luis Fernandez, a gdy goście ruszyli w kierunku szatni, Hiszpan nagle podbiegł do Michalskiego i uderzył go, a przynajmniej bardzo energicznie popchnął w okolicach głowy. Zrobiło się zamieszanie, ale dość szybko spacyfikowane.

Teraz już wiadomo, że Luis Fernandez najprawdopodobniej nie uniknie kary. Choć cała sprawa nie została opisana przez sędziego w protokole, to wezwanie na Komisję Ligi oznacza, że sprawa piłkarzowi Wisły Kraków nie ujdzie płazem.