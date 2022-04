Wisła Kraków. Luis Fernandez nie utrzymał nerwów na wodzy. Spotka go kara?

W 101 minucie Mateusz Szwoch pewnie wykorzystał rzut karny i „Nafciarze” mogli cieszyć się z wygranej. Szkoda tylko, że zaczęli robić to w sposób prowokacyjny, wymachując m.in. do kibiców siedzących na sektorze C. Poleciały stamtąd przedmioty, z których część zatrzymała się na siatce, ale kilka spadło na boisko. Kibiców próbował uspokajać Luis Fernandez, a gdy goście w końcu zaczęli schodzić w kierunku szatni, do jednego z piłkarzy z Płocka podbiegł właśnie Hiszpan i uderzył go, a przynajmniej bardzo energicznie popchnął w okolicach głowy. Zrobiło się zamieszanie, ale dość szybko spacyfikowane.

Czy na podstawie materiału, jaki jest dostępny w sieci, a który zamieścił na swoim profilu na Twitterze dziennikarz TVP Sport Mateusz Miga Komisja Ligi może zawiesić Fernandeza? Trudno w tym momencie spekulować, choć wydaje się to prawdopodobne. Wszystko okaże się w najbliższych dniach. Jedno jest pewne. Damian Sylwestrzak nie zamieścił na ten temat nawet słowa w meczowym protokole. Musiał zatem całego zajścia nie widzieć albo uznał, patrząc na zdarzenie z bliska, że sprawa nie wymagała jego interwencji.