Wisła Kraków. Luis Fernandez: Nie chcę się porównywać do Carlitosa

- Jak pierwsze wrażenia po kilku dniach treningów z nową drużyną?

- Bardzo się cieszę, że będę mógł grać w tak wielkim klubie jak Wisła Kraków. Od pierwszego dnia poczułem, że trafiłem w wyjątkowe miejsce. Chodzi mi nawet nie tyle o same aspekty czysto piłkarskie, ale całą otoczkę. To jak ludzie w Wiśle zajęli się mną, jak wszystko jest tutaj profesjonale. Po tym wszystkim widać właśnie wielkość tego klubu. A jeśli chodzi o samą drużynę, to zostałem przyjęty znakomicie. Poczułem się dobrze w tym zespole praktycznie od pierwszego dnia. Teraz muszę zrobić wszystko, żeby jak najszybciej być gotowym do tego, żeby pomóc Wiśle na boisku.

- Ktoś z drużyny w szczególny sposób panu pomaga?

- Nie chciałbym w tym miejscu kogoś wyróżniać, bo wszyscy są wobec mnie bardzo w porządku. Największy kontakt mam jednak z „Kobrą” bo mieszkamy razem w jednym pokoju.