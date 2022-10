Wisła Kraków. Luis Fernandez: Bramki cieszą, ale liczy się przede wszystkim zwycięstwo!

- Drugi mecz z rzędu strzelił pan dwie bramki, ale teraz pewnie satysfakcja jest dużo większa, bo w przeciwieństwie do spotkania z Podbeskidziem Bielsko-Biała, które zakończyło się remisem 3:3, tym razem wygraliście z Zagłębiem Sosnowiec 2:1.

- Bramki zawsze cieszą, ale tak naprawdę nieważne kto je strzela. Ważne, że wreszcie mamy trzy punkty! Bardzo długo czekaliśmy na to zwycięstwo.

- Ten mecz znów nie zaczął się dla was dobrze. Straciliście gola, potrzebowaliście kilkudziesięciu minut, żeby złapać swój rytm. Dlaczego tak się dzieje ostatnio?

- Na boisku jest rywal, a Zagłębie przeprowadziło naprawdę dobrą akcję i strzeliło pięknego gola. Takie coś się zdarza. Staraliśmy się jednak szybko po tej bramce odzyskać kontrolę nad meczem i dość szybko nam się to udało. A a prawda jest też taka, że w futbolu liczy się to, czy walczysz do końca. My to zrobiliśmy, dlatego na końcu mamy wygraną. Wierzę w ten zespół, wierzę w ciężką pracę i wierzę, że to będzie przynosiło zwycięstwa. Wiem, że ostatnio nie było z tym dobrze, ale to jest dla nas ważny dzień, duży krok do przodu! To już nawet nie chodzi o to, że mamy wreszcie te upragnione trzy punkty, ale że w ślad za zwycięstwem nasze morale jeszcze mocniej pójdzie w górę.