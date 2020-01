Wisła Kraków. Lubomir Tupta: Chcę strzelać bramki i pomóc w utrzymaniu

- Pierwsze wrażenia są bardzo dobre, czuję się bardzo dobrze - mówi Lubomir Tupta dla klubowego serwisu internetowego. Pytany, jak się w ogóle stało, że trafił do Wisły, dodaje: - O tym, że Wisła jest mną zainteresowana, dowiedziałem się od mojego menedżera. Rozmawiałem również na temat Wisły z Mariuszem Stępińskim, który tutaj grał. Grałem również z innymi polskimi piłkarzami. Wszyscy mówili, że to bardzo dobra drużyna i duży klub. Zachęcali mnie do przyjścia tutaj. Zastanawiałem się 10 minut, bo pomyślałem, że to dla mnie duża szansa. Chciałem spróbować czegoś nowego, w dodatku blisko mojego domu. Teraz do domu mam trzy godziny i rodzina może przyjeżdżać praktycznie na każdy mecz.

Lubomir Tupta z rodzinnej Słowacji wyjechał jako nastolatek. Nie kryje teraz, że nie była to dla niego łatwa decyzja. - Wyjazd do Włoch w wieku 16 lat był bardzo trudnym krokiem - podkreśla piłkarz. - Byłem młody, a dla zawodnika w takim wieku, nie jest to łatwa sprawa. Byłem w dwóch, trzech klubach w Anglii, trenowałem tam. Było dobrze, ale pojawiła się oferta z Włoch i na nią postawiłem.