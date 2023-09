Wisła Kraków. Kulisy pucharowej wygranej „Białej Gwiazdy”

Tym razem materiał Wisły ma blisko dwadzieścia minut, a kibice znajdą w nim mnóstwo emocji, jakie towarzyszyły meczowi z Lechią. Nie brakuje oczywiście rozmów z głównymi aktorami meczu, tego jak reagowała ławka rezerwowych Wisły na to, co działo się na boisku czy radości już po końcowym gwizdku.

Jest też ciekawy wątek wiślackiego Legends Corner na stadionie przy ul. Reymonta. Jak już informowaliśmy, jest to zmieniana co mecz ekspozycja wiślackich pamiątek, a przy okazji meczu z Lechią prezentowano te z sezonu 1998/99. W kulisach do czwartkowego meczu tamten okres wspomina czołowy zawodnik tamtej drużyny, czyli Ryszard Czerwiec.

