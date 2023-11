Wisła Kraków. Kulisy po meczu z Zagłębiem Sosnowiec, czyli trochę wspomnień i rozczarowanie

Kulisy Wisły po piątkowej potyczce dostarczą jednak jej kibicom również miłych wrażeń, bo klub zorganizował kolejną odsłonę Legend Corner, czyli zaprezentowania wiślackich pamiątek. Tym razem gośćmi były wyjątkowe postacie w historii klubu, bo trener Henryk Kasperczak i jeden z najlepszych napastników „Białej Gwiazdy”, czyli Tomasz Frankowski. Obaj wspominali lata świetności klubu z ul. Reymonta, do czego mocno się przyczynili.

Jest jednak w kulisach również to, co działo się na boisku. Widać, że wiślacy robili, co mogli, żeby wygrać ten mecz, ale koniec końców ogarnęła ich w tym spotkaniu strzelecka niemoc i skończyło się rozczarowującym remisem. Kulisy meczu Wisły Kraków z Zagłębiem Sosnowiec można znaleźć na klubowym kanale YouTube.