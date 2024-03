Wisła Kraków. Kulisy meczu w Gdyni, czyli walka o ekstraklasę na remis

Oba zespoły walczą o ekstraklasę. Arka jest w tym boju na razie w zdecydowanie lepszej pozycji od Wisły, bo plasuje się na drugim miejscu, ale z identycznym dorobkiem punktowym, co liderująca Lechia Gdańsk. Wisła do obu trójmiejskich zespołów traci sześć punktów, a że nie jest to już dziewięciopunktowa przepaść do gdynian zadecydował właśnie piątkowy mecz, zakończony sprawiedliwym remisem 1:1. W materiale filmowym Wisły widać jakie emocje towarzyszyły temu spotkaniu. Pokazano, co trener Albert Rude miał do przekazania zawodnikom w szatni. Nie zabrakło też symbolicznych odniesień do braku kibiców Wisły na gdyńskim stadionie w zorganizowanej grupie…