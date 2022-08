Wisła Kraków. Krystian Wachowiak: Byliśmy nastawieni tylko na zwycięstwo

Na początek zapytaliśmy jednak o stratę gola przez Wisłę już na początku meczu. Wachowiak mówi: - Wiedzieliśmy, że GKS potrafi strzelić gola z kontry, ale pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy zawzięcie i ostatecznie trzy punkty zostają w Krakowie. Co do tego straconego gola, to zabrakło szybszego przerwania akcji. Nawet ja sam powinienem to wcześniej „skasować”. Niestety, nie udało się, ale najważniejsze, że potrafiliśmy odwrócić losy tego spotkania.

Wisła szybko przegrywała 0:1, ale ostatecznie odwróciła losy meczu. Piłkarz „Białej Gwiazdy” komentuje to w następujący sposób: - Szło nam to ciężko, ale nawet w przerwie powtarzaliśmy sobie, że wyglądamy lepiej od nich, że dobrze się czujemy, że tylko kwestią czasu jest, kiedy strzelimy bramki. Od początku do końca byliśmy nastawieni tylko i wyłącznie na zwycięstwo. W ogóle nie interesował nas remis w tym spotkaniu. Koniec końców, cel został osiągnięty. Cierpliwość była kluczem do zwycięstwa w tym meczu, ale również piłkarska jakość, którą zaprezentował Luis. Wszedł na boisko, strzelił dwie bramki i tak naprawdę dał nam ostatecznie zwycięstwo.