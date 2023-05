Wisła Kraków. Komplet zwycięstw i postawa fair play „Białej Gwiazdy" w ligowym turnieju amp futbolu w Boguchwale

W sobotę Wisła pokonała TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała 2:0 i Wartę Poznań 4:0. W tym drugim spotkaniu Krystian Kapłon podwyższając wynik na 2:0, zdobył swego 100. gola w rozgrywkach ligowych. Powrócił on do klubu po krótkim wypożyczeniu do tureckiego klubu Alves Kablo Ampute FK, z którego... wypożyczony został Hiszpan David Mendes. Wicemistrz Europy z 2021 roku i uczestnik Ligi Mistrzów 2022 w Krakowie (w zespole Flamencos Amputados Sur) w ubiegłym sezonie grał w Legii Warszawa.