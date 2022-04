Wisła Kraków. Komisja Ligi ukarała Jakuba Błaszczykowskiego i Luisa Fernandeza. "Biała Gwiazda" ma problem przed derbami

Na Jakuba Błaszczykowskiego została nałożona grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych w zawieszeniu na sześć miesięcy. Chodzi o to, że piłkarz, a jednocześnie właściciel Wisły Kraków ruszył do sędziego Damiana Sylwestrzaka z pretensjami w przerwie meczu o to, że ten uznał pierwszą bramkę dla Wisły Płock. Początkowo dyskusja była spokojna, ale w miarę upływu czasu Błaszczykowski denerwował się coraz bardziej, a na końcu wręcz krzyczał na sędziego. Film z całą wymianą zdań można było zobaczyć w tzw. kulisach pomeczowych, które na swoim kanale na Youtube zamieściła Wisła Płock.

Widać na nich również sytuację już po meczu, gdy Jakub Błaszczykowski wbiegł na boisko i najpierw podsumował pracę arbitra znaczącymi brawami… A gdy po chwili z boiska już schodził, głośno stwierdził: Skandal!